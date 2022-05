POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Auto gestreift und geflüchtet (30.04./01.05.2022)

Stockach (ots) - Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 21.000 Euro hat ein betrunkener Autofahrer bei einem Unfall auf der Windegg-Tuttlinger-Straße am frühen Sonntagmorgen verursacht. Ein 27-jähriger Toyota-Fahrer war auf der Bundesstraße 14 von Tuttlingen in Richtung Stockach unterwegs. Am Ortseingang von Windegg fuhr der junge Mann zunächst über eine ...

mehr