Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Betrunkener Toyota-Fahrer baut Unfall (01.05.2022)

Stockach (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 21.000 Euro hat ein betrunkener Autofahrer bei einem Unfall auf der Windegg-Tuttlinger-Straße am frühen Sonntagmorgen verursacht. Ein 27-jähriger Toyota-Fahrer war auf der Bundesstraße 14 von Tuttlingen in Richtung Stockach unterwegs. Am Ortseingang von Windegg fuhr der junge Mann zunächst über eine Verkehrsinsel, kam dann von der Fahrbahn ab, durchquerte einen Vorgarten und prallte schließlich in die Hauswand eines Anwesens auf der Windegg-Tuttlinger-Straße. Ein Alkoholtest des junge Mannes, der sich bei dem Unfall leicht verletzte, ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Neben der Behandlung wurde ihm in einem Krankenhaus deshalb zudem eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein behielten die Beamten ein. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das demolierte Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand. Den an der Hausfassade und im Garten entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell