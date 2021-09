Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus

Gronau (ots)

Wie die Täter in das Haus an der Zollstraße in Gronau gelangten, ist unklar. Als der Geschädigte zurückkam, fand er durchwühlte Schränke und Schubladen sowie eine offen stehende Terrassentür vor. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Einbrecher Schmuck erbeuteten. Zu dem Geschehen kam es am Mittwoch zwischen 05.05 und 14.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

