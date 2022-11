Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Türkische Großfamilie, Syrer und Abholer aufgegriffen

Ebersbach, Bernstadt, Görlitz (ots)

Auch am letzten Wochenende stellten Bundespolizisten wieder mehrere Migranten und zwei Abholer fest.

Am 29. Oktober 2022 um 20:35 Uhr wurden am Bahnhof in Ebersbach elf Syrer kontrolliert, welche mit einem Zug nach Dresden fahren wollten. Dass sich die Syrer im Zug befanden, wurde durch den Zugbegleiter mitgeteilt. Keiner der neun Männer und zwei Jugendlichen konnte Dokumente vorweisen.

Ebenfalls am 29. und auch am 31. Oktober 2022 wurden dann insgesamt 16 Türken in Bernstadt aufgegriffen.

Bei der ersten Feststellung am 29.10.2022 gegen 22:00 Uhr wurde durch einen Bürgerhinweis bekannt, dass sich in Bernstadt eine größere Personengruppe befinden soll. Eine eingesetzte Streife der Landespolizei stellte daraufhin eine türkische Großfamilie bestehend aus den Eltern und neun Kinder im Alter von einem bis 17 Jahren fest, welche sich nicht ausweisen konnten.

Beim Aufgriff am 31.10.22 waren es erneut Türken, welche festgestellt wurden. Auch diese vier Männer konnten sich nicht ausweisen.

Während einer Streifenfahrt durch Tauchritz stellten Landespolizisten am 31. Oktober 2022 gegen 23:00 Uhr zwei Personen fest, welche sie einer Kontrolle unterzogen. Es handelte sich um zwei Türken, welche sich nicht ausweisen konnten. Fast zeitgleich fuhr ein PKW mit Berliner Kennzeichen am Aufgriffsort vorbei. Bei der Kontrolle der Insassen wurde festgestellt, dass ein zuvor Aufgegriffener und die beiden Fahrzeuginsassen, ein Deutscher und ein Türke die gleichen Nachnamen haben. Es wird davon ausgegangen, dass die unerlaubt eingereisten Türken durch diese beiden Männer abgeholt werden sollten.

Alle Personen wurden in Gewahrsam genommen und die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat Ermittlungen wegen des Einschleusens von Ausländern, der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes aufgenommen.

Sie bittet um weitere Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 03586 / 76020. Alle Migranten wurden an Erstaufnahmeeinrichtungen weitergeleitet, da sie einen Asylantrag stellen wollen.

