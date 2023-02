BPOLI S: Zeugen gesucht: 17-Jähriger von Unbekannten attackiert

Stuttgart/Benningen (Neckar) (ots) - Zwei Reisende waren am gestrigen Dienstagmittag (31.01.2023) mit einem manipulierten Ticket in einer S-Bahn in Richtung Marbach unterwegs und versuchten noch vor dem Eintreffen der Polizei zu flüchten. Der 36-jährige Mann und seine 34 Jahre alte Begleiterin waren am gestrigen Mittag gegen 12:00 Uhr zunächst mit einer S-Bahn der Linie S4 vom Stuttgarter Hauptbahnhof in Richtung ...

mehr