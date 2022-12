Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Trunkenheitsfahrt und Brand

Aalen (ots)

Ellwangen: Aufgefahren

Am Mittwoch befuhr gegen 19:15 Uhr eine 83-jährige VW-Fahrerin die Haller Straße in Richtung Jagstzell. Beim Abbiegen in die Alemannenstraße musste sie aufgrund eines entgegenkommenden Radfahrers anhalten. Dies übersah ein nachfolgender 17-Jähriger Mopedfahrer und fuhr auf. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Bopfingen-Kerkingen: Brand

Gegen 04:15 Uhr wurde am Donnerstag ein Maschinenbrand in einem Werksgebäude in der Schneidheimer Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Streife war das Feuer bereits durch eine laufende Sprinkleranlage gelöscht. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es in einer Maschinenhalle zu einem technischen Defekt an einem PC wodurch dieser Feuer fing. Die Feuerwehr war mit 33 Einsatzkräften vor Ort. Bei dem Brand entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Bargau: PKW beschädigt

Am Mittwoch wurde eine Sachbeschädigung an einem VW in der Voestalpine Straße gemeldet. Ein Unbekannter beschädigte den dort abgestellten PKW und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Heuchlingen/Brackwang: Erfolgsloser Fluchtversuch

Ein 48 Jahre alten Mann versuchte am Mittwochabend vergebens, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Als der Mann gegen 23:30 Uhr am Ortsausgang Böbingen auf der Schönhardter Straße die Polizeistreife erblickte, gab er sofort Gas. Er wurde verfolgt und konnte schließlich in Brackwang von den Beamten gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung stand. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Dienstag gegen 18:45 Uhr streifte vermutlich der Fahrer eines weißen Seat Leon in der Eutighofer Straße einen Mercedes-Benz Sprinter. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell