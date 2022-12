Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Trickdiebstahl - Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Winnenden: Unfall am Fußgängerüberweg

Ein 22-jähriger Fußgänger beabsichtigte am Dienstagmorgen kurz nach 6 Uhr an einem Fußgängerüberweg die Max-Eyth-Straße zu queren. Ein bislang unbekannter Autofahrer, der zeitgleich mit einem dunklen Pkw Kombi unterwegs war, streifte den Fußgänger am Bein, der sich hierbei leicht verletzte. Der Autofahrer fuhr nach dem Vorfall in Richtung B 14 weiter. Zeugen des Vorfalls sollten sich nun mit der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 in Verbindung setzen.

Sulzbach an der Murr: Beschädigtes Auto

Am Dienstagnachmittag wurde auf dem Parkplatz bei den Sportanlagen in der Gartenstraße ein beschädigter Pkw Ford festgestellt. Dieser wies tiefliegende Kratzer auf der linken hinteren Fahrzeugseite auf, die möglicherweise durch einen Unfall oder auch mutwillig verursacht wurden. Hinweise zu dem Vorfall, der sich am Dienstag in der Zeit zwischen 7 Uhr und 15 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Sulzbach unter Tel. 07193/352 entgegen.

Fellbach: Einbruch

In der Nacht zum Mittwoch wurde in der Guntram-Palm-Straße in das Gebäude einer Musikschule eingebrochen. Die Einbrecher öffneten hierzu gewaltsam mehrere Türen und verursachten hierbei ca. 500 Euro Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen erzielten die Täter keine Beute. Die Polizei Fellbach übernahm die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

Schorndorf: Trickdiebin erbeutete Bargeld

Eine Trickdiebin erbeutete am Mittwochvormittag bei einem sogenannten Wechselfallenschwindel 100 Euro. Die unbekannte Tatverdächtige ließ in einer Apotheke von einer Angestellten einen 200 Euro wechseln. Als sie das Wechselgeld erhalten hatte, wollte sie den Betrag in noch kleinere Einheiten gewechselt haben. Zuvor hatte sie jedoch die Hälfte des Wechselgeldes unbemerkt eingesteckt. Wie sich herausstellte, war die Diebin bereits bei zwei weiteren Apotheken aktiv, glücklicherweise jedoch ohne Erfolg. Die dortigen Angestellten bemerkten jeweils die Masche. Von der Diebin liegt folgende Beschreibung vor: Sie war ca. 160 cm groß, ca. 40 Jahre alt und hatte dunkelblonde längere Haare. Sie war auffallend rosafarben geschminkt und sprach überwiegend englisch und laut Einschätzung einer Zeugin mit rumänischem oder bulgarischem Akzent. Weitere Hinweise auf unbekannte Person nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell