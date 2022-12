Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Schlachtabfälle illegal entsorgt - Auto zerkratzt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kirchberg an der Murr: Schlachtabfälle illegal entsorgt

Im Waldgebiet zwischen Zwingelhausen und Burgstall wurden am Montagnachmittag Schlachtabfälle festgestellt. Die aufgefundenen Überreste stammen vermutlich von geschlachteten Hasen. Die Polizei führt wegen der illegalen Entsorgung Ermittlungen und bittet nun unter Tel. 07191/9090 um sachdienliche Hinweise auf den Entsorger.

Backnang-Waldrems: Zigarettenautomatenaufbruch - Tatverdächtige geflüchtet

Am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr versuchten zwei Männer einen in der Langenbachstraße angebrachten Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen. Als die Männer von Passanten angesprochen wurden, flüchten sie Täter. Von der Polizei, die vom Vorfall unterrichtet wurde, konnte unweit des Tatortes ein 18-jähriger Tatverdächtiger angetroffen werden. Nähere Hinweise auf den zweiten Tatverdächtigen liegen bisweilen nicht vor. Dieser soll ca. 16 oder 17 Jahre alt gewesen sein und ca. 185 cm groß. Bekleidet war er mit einem grauen Kapuzenpullover und auffallend heller Schuhe. Weitere Hinweise zum Tatgeschehen bzw. auf den unbekannten Tatgenossen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Urbach: Aufgefahren

11000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstag in der Wasenstraße ereignete. Eine 24-jährige Citroen-Fahrerin musste dort gegen 12.50 Uhr verkehrsbedingt abbremsen und rutschte eigenen Angaben zufolge dabei von dem Bremspedal und fuhr deshalb auf einen Pkw Mercedes auf. Die 24-jährige blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zu weiteren medizinischen Abklärungen in ein Krankenhaus verbracht. Ihr Auto wurde abgeschleppt.

Waiblingen: Auto zerkratzt

Zwischen Sonntag, 20:00 Uhr und Montag, 11:00 Uhr zerkratzte ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand einen in der Straße Hausgärten geparkten PKW der Marke VW. An dem Auto entstand dadurch Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 950 422.

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen 12:00 Uhr und 15:30 Uhr am Dienstag beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Boschstraße geparkten Smart. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubterweise von der Örtlichkeit. An dem Smart entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei Waiblingen bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 07151 950 422.

Waiblingen: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstagabend kurz nach 18:00 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass sich ein Unbekannter an einer Terrassentür eines Wohnhauses im Brunnweg zu schaffen machte. Offenbar bemerkte der Unbekannte den Zeugen ebenfalls, weshalb er von seinem Vorhaben abließ und flüchtete. Später konnte ein weiterer Zeuge, zwei unbekannte Männer aus einem Garten flüchten sehen.

Die Polizei Waiblingen bittet Zeugen sich unter Telefon 07151 950 422 zu melden.

Waiblingen: Hütte auf Weihnachtsmarkt aufgebrochen

Eine Hütte auf dem Weihnachtsmarkt beim Postplatzforum wurde in der Nacht zum Dienstag aufgebrochen. Unbekannte Einbrecher drangen in die Hütte gewaltsam ein und entwendeten aus einer dort deponierten Geldkassette das Wechselgeld. An der Hütte entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Weitere Hinweise die zur Tataufklärung beitragen könnten, wird von der Polizei Waiblingen unter Tel. 07151/950422 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell