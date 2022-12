Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Treibstoff entwendet, Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Treibstoff entwendet

Zwischen Dienstagabend 22 Uhr und Mittwochmorgen 05:20 Uhr öffnete ein Täter den Tankdeckel eines am Alten Postweg geparkten Lkws und entwendete aus diesem etwa 300 Liter Kraftstoff. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Mainhardt: Person bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Dienstagabend gegen 17:10 Uhr befuhr eine 59-jährige BMW-Fahrerin die Heilbronner Straße von Nüßlenshof kommend in Richtung Mainhardt. Hierbei erkannte sie zu spät, dass der Verkehr vor ihr verkehrsbedingt anhielt. Die 59-Jährige fuhr auf eine 25-jährige Ford-Fahrerin auf und schob diese auf einen davorstehenden 29-jährigen BMW-Fahrer auf. Die 25-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall im Kreuzungsbereich

Eine 62-jährige Citroen-Fahrerin befuhr am Dienstagnachmittag gegen 15:00 Uhr die Crailsheimer Straße. An der Kreuzung zum Komberger Weg kollidierte die 62-Jährige an einer Ampelkreuzung mit einem 78-jährigen Opel-Fahrer, welcher vom Komberger Weg in die Crailsheimer Straße einbiegen wollte. Durch die Kollision wurden beide Personen leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 35 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

