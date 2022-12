POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Treibstoff entwendet, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots) - Aalen-Fachsenfeld: Heckenbrand Am Montag entsorgte ein 88-Jähriger gegen 13:30 Uhr vermeintlich kalte Asche seines Holzofens an einer Thuja Hecke, die sich an seinem Grundstück in der Riedwiesenstraße befand. Da die Asche noch nicht vollständig abgekühlt war, begann die Hecke leicht zu brennen an. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Fachsenfeld, die mit zwei Fahrzeugen sowie sechs Einsatzkräften vor ...

