Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Von Fahrbahn abgekommen, Zigarettenautomat geöffnet, Hotel beschmiert

Aalen (ots)

Schrozberg: Von Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Zwischen Samstag und Montagvormittag 11:45 Uhr befuhr ein 21-jähriger Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrzeug die L1008 von Schmalfelden in Richtung Speckheim. An der Kreuzung zur L1022 kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei dortigen Verkehrszeichen. Der 21-Jährige kam mit seinem Fahrzeug in einem Acker zum Stehen. In der Folge wurde der Pkw von der Unfallstelle entfernt, es könnte sich um einen älteren Mercedes in silber oder grauer Farbe handeln. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugen zu dem Vorfall.

Satteldorf: Zigarettenautomat geöffnet

Am Montagnachmittag gegen 13:15 hebelte ein Dieb einen Zigarettenautomaten in der Industriestraße. Anschließend entwendete er Bargeld aus dem Automaten und entfernte sich von der Örtlichkeit. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Hotel beschmiert

Zwischen Sonntagabend 20 Uhr und Montagvormittag 10:30 Uhr beschmierte ein Vandale das Dach eines Hotels im Weilertor. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Schmierfinken unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell