POL-AA: Ostalbkreis: Auffahrunfall

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Kernen im Remstal: Von Straße abgekommen Eine 66-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr am Sonntag gegen 17 Uhr die B 14 in Richtung Backnang und beabsichtigte an der Anschlussstelle Waiblingen Süd abzufahren. Im Kurvenbereich kam sie nach links von der Straße ab und krachte in die Leitplanke. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde ein weiteres ...

mehr