Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Heckenbrand, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Fachsenfeld: Heckenbrand

Am Montag entsorgte ein 88-Jähriger gegen 13:30 Uhr vermeintlich kalte Asche seines Holzofens an einer Thuja Hecke, die sich an seinem Grundstück in der Riedwiesenstraße befand. Da die Asche noch nicht vollständig abgekühlt war, begann die Hecke leicht zu brennen an. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Fachsenfeld, die mit zwei Fahrzeugen sowie sechs Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Ein 22-jähriger Mazda-Fahrer befuhr am Montag gegen 16:30 Uhr die Ziegelstraße ortsauswärts. Als er an der Kreuzung zur Raiffeisenstraße nach links auf den Parkplatz eines dortigen Supermarktes einfahren wollte, missachtete er den Vorrang einer entgegenkommenden 39-jährigen Skoda-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 23000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Stehenden PKW gestreift

Als am Montag gegen 14:30 Uhr ein 73-Jähriger mit seinem Renault auf einem Grundstück in der Honiggasse rückwärts einparken wollte, streifte er einen hinter ihm stehenden VW eines 27-Jährigen. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Beim Abbiegen von der Remsstraße in die Bürgerstraße missachtete am Montag gegen 13:45 Uhr ein 70-jähriger Skoda-Fahrer im Einmündungsbereich die Vorfahrt eines 21-jährigen Daimler-Fahrer. Durch die Kollision entstand Schaden von etwa 2500 Euro.

Leinzell: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte in der Zeit von Freitag bis Montag einen in der Brauhaldestraße abgestellten VW eines 58-Jährigen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an den Polizeiposten Leinzell unter 07175/9219680.

Schwäbisch Gmünd: Fußgängerin verletzt

Als am Montag gegen 17 Uhr ein 83-jähriger Nissan-Fahrer von einem Grundstück auf die Straße "In der Vorstadt" einfahren wollte, übersah er eine 79-jährige Fußgängerin, die dort die Fahrbahn überquerte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und verletzte sich leicht. An dem Nissan entstand kein Schaden.

Schwäbisch Gmünd: Ladendiebin leistet Widerstand

Anlässlich eines zuvor begangenen Ladendiebstahls am Kalten Markt sollte am Montag eine 13-jährige gegen 18 Uhr durch die hinzugerufenen Polizisten zur Dienststelle gebracht werden. Hierbei versuchte die Jugendliche zu flüchten, was durch die Beamten unterbunden werden konnte. Anschließend leistete sie gegen die Mitnahme Widerstand, schrie herum und beleidigte eine Polizistin.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell