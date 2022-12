Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Aufgefahren

Eine 20-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr die Benzstraße und beabsichtigte in die bevorrechtigte Freibergstraße einzubiegen. Hierbei erkannte sie zu spät das verkehrsbedingte Stoppen einer vorausfahrenden Golf-Fahrerin und fuhr auf deren Pkw auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Die beiden Autofahrerinnen zogen sich beim Unall leichte Verletzungen zu.

Welzheim: Unfallflucht

In der Brunnenstraße ereignete sich am Montagvormittag eine Unfallflucht. In der Zeit zwischen 8.25 Uhr und 9.30 Uhr kam ein unbekannter Autofahrer zu weit nach rechts und streifte einen dort am Fahrbahnrand parkenden Pkw Chevrolet. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Vorfall weiter und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer wird nun von der Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810 erbeten.

