Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Junge sexuell missbraucht - Anfrufe von falschen Polizeibeamten - Falschfahrer auf B 29 - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf: Junge wurde in Sammelunterkunft sexuell missbraucht

Wegen des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes wurde am letzten Samstag ein 33-jähriger Tatverdächtiger inhaftiert. Die Tat hat sich am vergangenen Freitag (02.12.2022) in einem Wohnheim für Asylbewerber zugetragen. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge haben sich Täter und Opfer auf einer Gemeinschaftstoilette getroffen, wo sich der 33-Jährige an dem Jungen vergangen hat. Der Junge hatte während des Tatgeschehens um Hilfe gerufen, woraufhin der Vater dazukam und die Polizei alarmierte. Diese konnte in der Folge den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Hiernach erwirkte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Haftbefehl gegen den staatenlosen Asylbewerber wegen des dringenden Tatverdachts des schweren sexuellen Missbrauchs. Bei der am Samstag stattgefundenen richterlichen Vorführung wurde der Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Der 33-Jährige befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.

Großerlach: Unfallflucht

Vermutlich ein mit Holz beladener Lkw beschädigte am Samstag in der Grafenstraße beim Wenden eine Straßenlaterne und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Polizei in Backnang bittet nun um Hinweise auf den Verursacher, der den Vorfall nicht polizeilich meldete, und nimmt diese unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Rems-Murr-Kreis: Betrugsversuche - Anrufe von falschen Polizeibeamte

Am Montag erhielten wieder einige Bürger im Rems-Murr-Kreis Anrufe von falschen Polizeibeamten. Diese täuschen in der Regel vor, dass vorhandene Wertgegenstände zu Hause oder auf der Bank nicht mehr sicher sind, da ein Einbruch unmittelbar bevorstehe oder Bankmitarbeiter korrupt wären. Bei den Anrufen am Montag wurde bislang kein Fall bekannt, bei dem jemand zu Schaden kam. Die Bürger erkannten die Betrugsabsicht und beendeten die Gespräche. Das Polizeipräsidium Aalen warnt trotzdem nochmals eindringlich vor diesen Betrugsmaschen und gibt nachfolgende Tipps:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

- Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie gegebenenfalls einfach auf!

- Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen.

- Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

- Sind Sie sich unsicher, oder glauben Sie, Opfer eines Betrugsversuchs zu sein: Rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110 oder wenden Sie sich an Ihre Polizeidienststelle. Legen Sie vorher ihr Telefon auf bzw. beenden Sie zuvor das Gespräch!

Wichtig: Suchen Sie die Telefonnummer im örtlichen Telefonbuch selbst heraus. Wählen Sie selbst, benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste. Am besten Sie bewahren die Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon auf.

Waiblingen: Aufgefahren

In der Neckarstraße fuhr am Montag gegen 14.45 Uhr ein 43-jähriger Lkw-Fahrer auf den Mercedes eines 53-Jährigen auf. Dabei entstand Sachschaden von rund 9000 Euro.

Unfallfluchten

Korb: In der Kirchstraße touchierte ein unbekannter Verursacher zwischen Samstag, 11 Uhr und Sonntag, 15 Uhr einen parkenden VW Arteon. Dieser wurde im linken Bereich der Frontstoßstange beschädigt. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Weinstadt-Strümpfelbach: Auf rund 4000 Euro beläuft sich der Schaden an einem Mercedes Vito, der am Montag zwischen 12 Uhr und 15 Uhr in der Straße Zum Streitberg beschädigt wurde. Auch hier entfernte sich der Verursacher unerlaubt.

Remshalden: Ein Mercedes SLK wurde in der Riedstraße vermutlich ebenfalls bei einem Parkvorgang beschädigt. Der Unfallflüchtige hinterließ zwischen Freitag, 12 Uhr und Montag, 12.45 Uhr rund 1000 Euro Schaden.

Hinweise auf die Verursacher nimmt in allen Fällen das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950-422 entgegen.

Remshalden/Schorndorf/B29: Falschfahrer

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Montagabend einen Falschfahrer auf der B29. Dieser fuhr gegen 20.30 Uhr mit einem weißen Kleinwagen von Geradstetten Richtung Schorndorf, allerdings auf der entgegengesetzten Fahrbahn nach Stuttgart. Vermutlich verließ der Fahrer die B29 im Bereich Schorndorf. Er konnte von der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Verkehrsteilnehmer, die weitere Hinweise auf den weißen Kleinwagen geben können oder selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 zu melden.

Waiblingen: Unfall im Begegnungsverkehr

Im Bereich Erbachhof ereignete sich am Montagvormittag ein Unfall im Begegnungsverkehr, zu welchem die Polizei Zeugen sucht. Gegen 11.30 Uhr streiften sich ein 71 -jähriger Fahrer eines Ford Transit sowie der 63-jähriger Fahrer eines Pkw Honda, wodurch Sachschaden entstand. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07151/950422 bei der Polizei in Waiblingen zu melden.

Backnang-Heiningen: Lebensmittel entwendet

Aus einem Verkaufsschrank, der vor einem Wohngebäude in der Oberndorfer Straße steht, entwendeten am Dienstag gegen 3.20 Uhr zwei unbekannte Personen ca. 10 Gulaschgläser im Wert von etwa 60 Euro. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und bittet nun unter Tel. 07191/9090 um sachdienliche Hinweise auf die Diebe.

Oppenweiler: Auto bei Waldarbeiten beschädigt

Bei Forstarbeiten in Wilhelmsheim, die zwischen Freitag und Sonntag durchgeführt wurden, nahm ein bei einem Waldweg geparkter Pkw BMW schaden. Am Fahrzeug war ein defektes Bremslicht sowie mehrere Dellen im Dach feststellbar. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell