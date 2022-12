Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Spiegel mutwillig zertrümmert - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Gartenhaus aufgebrochen

Im Gewann Hegnacher Höhe wurde zwischen Sonntag und Dienstag ein Gartenhaus aufgebrochen und den ersten Feststellungen zufolge daraus ein Satz Sommerreifen entwendet. Am Gartenhaus selbst hinterließen die Täter einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Murrhardt: Vandalismus

Am Montag in der Zeit zwischen 16 Uhr und 20 Uhr wurde auf der Herrentoilette des Friedhofes in Murrhardt mutwillig ein Spiegel zerstört. Die Polizei Murrhardt bittet nun zur Ermittlung des Tatverdächtigen um sachdienliche Hinweise, die unter Tel 07192/5313 entgegengenommen werden.

Fellbach: Unfallflucht

In der Charlottenstraße ereignete sich zwischen 22. November und 6. Dezember 2022 eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer fuhr vermutlich beim Parken gegen einen Pkw Opel Astra und entfernte sich anschließend unerlaubt, ohne den Vorfall zu melden. Der unbekannte Autofahrer hinterließ ca. 3000 Euro Sachschaden. Hinweise zum Tatgeschehen erbittet die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720.

Fellbach: In Gebäude eingebrochen

Unbekannte Einbrecher drangen zwischen Montagabend und Dienstagvormittag in das Gebäude eines Chors in der Schillerstraße ein. Die Täter gelangten über aufgebrochene Türen und Fenster ins Gebäudeinnere und entwendeten aufgefundenes Bargeld, das sich in einem Sparschwein und in einer Geldtasche befand. Der Schaden am Gebäude und Inventar beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

