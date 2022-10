Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Bootsunglück auf dem Dobbertiner See

Dobbertiner See (ots)

Am 02.10.2022 wurde gegen 08:45 Uhr über den Polizeinotruf mitgeteilt, dass auf dem Dobbertiner See ein gekentertes Ruderboot und eine Rettungsweste treiben. Vor Ort kamen ein Notarzt , 2 RTW, die FFW Goldberg mit 22 Kameraden und 5 Fahrzeuge sowie einem Boot, die FFW Dobbertin mit 8 Kameraden und 2 Fahrzeugen, die FFW Gallin-Kuppentin mit 7 Kameraden und 1 Fahrzeug, die FFW Crivitz mit ihrer Drohnenstaffel sowie die DRK Wasserwacht mit 4 Kameraden und einem Boot genauso wie die Polizeibeamten des Polizeireviers Plau am See und der Kriminaldauerdienst aus Ludwigslust zum Einsatz. Bei der Bergung des Bootes wurde unter diesem eine männliche leblose Person aufgefunden. Diese wurde geborgen und an Land reanimiert. Die Reanimationsmaßnahmen wurden erfolglos eingestellt und der Mann verstarb vor Ort. Die Ehefrau gab an, gesehen zu haben, wie das Boot gekentert und ihr Ehemann ins Wasser gefallen ist. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen 60 Jährigen Urlauber aus Berlin handelt, welcher trotz ungünstiger Wetterbedingungen mit Regen und starken Windböen zum Angeln auf den See gefahren ist. Was letztendlich zum Kentern des Bootes geführt hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unklar, ebenso die Todesursache. Das Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Michael Brun-Hollien PFvD Polizeihauptkommissar

