Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden auf der B192

Plau am See (ots)

Am Nachmittag des 30.09.2022, gegen 15 Uhr, ereignete sich auf der B192 zwischen Wendisch Waren und dem Abzweig Neu Poserin ein Verkehrsunfall, welcher zur vorübergehenden Vollsperrung dieser führte. Eine Zugmaschine des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, welche einen Trailer samt Motorboot zog, befuhr die B192 aus Malchow kommend in Fahrtrichtung Goldberg. Auf Höhe des späteren Unfallortes beabsichtigte die 21-jährige deutsche Fahrzeugführerin des Gespannes einen LKW zu überholen. Während des Überholvorgangs kam das Gespann, welches mit zwei Personen besetzt war, aus bisher noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Beide Fahrzeuginsassen kamen leichtverletzt in das Krankenhaus Plau am See, konnten jedoch nach kurzer Zeit wieder entlassen werden. Bei dem Unfall wurden die Zugmaschine, der Trailer, das motorbetriebene Boot, die Bankette sowie zwei Leitpfosten beschädigt. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 113.000EUR. Die B192 musste während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen vollständig gesperrt werden.

