BPOL NRW: Messer im Mülleimer entsorgt: Bundespolizei kontrolliert alkoholisierte Männer am Kölner Hauptbahnhof

Köln (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (31. Juli) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof zwei Männer, die zuvor bewaffnet mit einem Messer, an einer körperlichen Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein sollen. Mit der Maßnahme nicht einverstanden, beleidigten sie die Beamtinnen und Beamten, einer leistete zusätzlich Widerstand.

Sonntag gegen 01:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, eine körperliche Auseinandersetzung mehrerer Personen in der Unterführung Johannesstraße, direkt neben dem Kölner Hauptbahnhof. Obwohl die Streitigkeit bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Bundespolizei bereits beendet war, kontrollierten die Beamtinnen und Beamten zwei beteiligte Männer auch deswegen, weil der Zeuge ein Messer gesehen hatte. Da die beiden Männer (38, 40) aus Hofgeismar mit der Kontrollmaßnahme nicht einverstanden waren, täuschten sie mehrfach Fluchtversuche an und kamen Aufforderungen der Einsatzkräfte der Bundespolizei nicht nach. Beim Anlegen der Handfesseln leistete der aggressive 40-Jährige Widerstand. Wiederholt beleidigten die Männer die Einsatzkräfte als "Arschlöcher", "Bullenschweine" und "Hurensöhne". Die Bundespolizisten durchsuchten die Männer, fanden jedoch kein Messer auf. Erst eine Absuche im Nahbereich brachte den Erfolg: In einem nahegelegenen, öffentlichen Mülleimer fanden die Beamtinnen und Beamten ein Steakmesser (11,5 cm), welches der 38-Jährige als sein Eigentum bestätigte. Nach eigener Aussage habe er das Messer zum Selbstschutz mitgeführt. Die Einsatzkräfte führten bei Beiden einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, welcher beide Male ca. 2 Promille anzeigte. Die Männer müssen sich nun wegen Beleidigung und der 40-Jährige zusätzlich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Das aufgefundene Messer stellten die Einsatzkräfte der Bundespolizei sicher.

