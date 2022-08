BPOL NRW: Streit um Schattenplatz eskaliert - Bundespolizei ermittelt nach Schlägen auf 90-jährigen Reisenden

Witten (ots) - Am Samstagnachmittag (30. Juli) soll ein Unbekannter eine 14-Jährige in der S-Bahn von Witten nach Dortmund Hauptbahnhof sexuell belästigt haben. Die Bundespolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Abend erschien die 14-Jährige in Begleitung einer Freundin bei der Polizeiwache in Witten und gab an, dass sie von einem Unbekannten sexuell ...

