BPOLI C: Auseinandersetzung am Bahnhofsvorplatz

Chemnitz/ Reitzenhain (ots) - Am 9. Oktober 2022 um 06:40 Uhr wurde durch Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Hauptbahnhof eine Gruppe von 5 erwachsenen Personen angesprochen, befragt und einer lageabhängigen Kontrolle unterzogen. Insgesamt gaben 2 Personen an, dass sie mit einem Mercedes Benz Vito im geschlossenen Heckbereich zum Chemnitzer ...

mehr