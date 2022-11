Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Kellerraum

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Giethorst;

Tatzeit: zwischen 01.11.2022, 17:00 Uhr, und 02.11.2022, 14:00 Uhr;

Aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in Bocholt entwendeten Unbekannte zwei Ladegeräte für Pedelecakkus, ein Pedelecdisplay sowie elektrische Werkzeuge des Herstellers Einhell. Wie die Täter zwischen Dienstag (Allerheiligen), 17.00 Uhr, und Mittwoch, 14.00 Uhr in das Gebäude an der Straße Giethorst gelangten, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell