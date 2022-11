Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbruch

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Klostermaate;

Tatzeit: 30.10.2022, 03:10 Uhr;

In einen geparkten Wagen eingedrungen ist ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag in Gronau. Das Auto stand auf einem Privatparkplatz an der Klostermaate, als der mit einem hellen Oberteil bekleidete Täter gegen 03.10 Uhr von einer Überwachungskamera aufgenommen wurde. Beute machte er nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht. Wie er in das Fahrzeug gelangte, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell