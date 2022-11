Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Rennradfahrer verletzt

Reken (ots)

Unfallort: Reken, Wirtschaftsweg Strote;

Unfallzeit: 01.11.2022, 11.10 Uhr;

Am Dienstagmorgen stürzten zwei Rennradfahrer aus Stadtlohn in einer Rennradgruppe. Auf einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft "Strote" in Reken verlor ein 68-Jähriger an einer Bodenwelle die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte zu Boden. Ein versetzt seitlich hinter ihm fahrender 58-Jähriger stieß dabei mit ihm zusammen und stürzte ebenfalls. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 58-Jährigen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 68-Jährige erlitt leichte Verletzungen. (mh)

