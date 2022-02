Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten - Raubüberfall auf Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Vier bislang unbekannte junge Männer überfielen am Montag gegen 21.00 Uhr einen Einkaufsmarkt in der Durlacher Straße in Weingarten.

Nach bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei hielt sich das Quartett zunächst im Verkaufsraum auf. Kurz vor Ladenschluss wurde die Gruppe aufgefordert, ihre Einkäufe zu bezahlen. In der Folge hielten wohl plötzlich zwei junge Männer im Kassenbereich eine Angestellte gewaltsam fest. Ein weiterer Tatgenosse habe nun die Kassiererin mit einem Messer bedroht und gefordert, das Geld aus der Kasse zu entnehmen. Nachdem die Beschuldigten die Beute in Höhe von mehreren Hundert Euro erhalten hatten flohen sie.

Zu einem späteren Zeitpunkt beobachteten Zeugen mehrere Personen, die am Bahnhof Weingarten eilig in einen roten Pkw stiegen. Es ist derzeit nicht gesichert, ob es sich hierbei auch um die Tätergruppe handelte.

Alle Räuber sollen laut Beschreibung zwischen 16 und 18 Jahren alt gewesen sein und deutsch sowie türkisch gesprochen haben.

Der erste Täter besitzt eine dünne Statur, ist ungefähr 180 cm groß und trägt dunkles lockiges sowie seitlich sehr kurzes Haar. Er war mit einer hellen Jogginghose, einer hellen Jacke, einer ärmellosen schwarzen Daunenweste bekleidet und trug helle Sneaker. Außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack dabei.

Ein Zweiter ist ungefähr 160 cm groß, hat eine mollige Figur und trägt kurzes, dunkles glattes Haar. Er trug eine schwarze Daunenjacke, dunkelblaue Jeans, eine helle Basecap und helle Sneakers.

Ein weiterer Beschuldigter ist 170 cm groß, auffallend dünn und trägt kurzes dunkles Haar. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen, einem schwarzen Kapuzenpullover mit auffälligen Streifen auf der Kapuze sowie einer hellen Basecap. Er trug ebenfalls einen schwarzen Rucksack.

Von dem Vierten ist bekannt, dass er etwa 180 cm groß ist und eine normale Statur besitzt. Er war mit einer grauen Hose, einem Kapuzenpullover und einer schwarzen Jacke mit Fellkapuze bekleidet. Weiterhin trug er dunkle Sneakers mit hellen Sohlen.

Die sofort eingeleitete Fahndung, unter anderem mit der Unterstützung eines Polizeihubschraubers, erbrachte bislang keine neuen Ermittlungsansätze.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, soll sich bitte beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 melden.

Matthias Göhrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell