POL-AA: Ostalbkreis: Einsatz in LEA, Unfälle, Einbruchsversuch

Aalen (ots)

Ellwangen: Polizeieinsatz wegen Auseinandersetzung in der LEA

Am Mittwoch wurde der Polizei gegen 01:30 Uhr eine Auseinandersetzung in der Landeserstaufnahmeeinrichtung gemeldet. Nach bisherigem Ermittlungsstand gerieten bis zu 30 Personen nach dem Auslösen eines Rauchmelders in einen Streit. Hierbei kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern und Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes. Der Streit eskalierte, wobei einer der beteiligten Verletzungen erlitt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde. Die Polizei war mit sieben Streifenwagenbesatzungen vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unterschneidheim: Vorfahrt missachtet

Eine 26-jährige VW-Fahrerin befuhr am Dienstag, gegen 11 Uhr, die Straße "Ziegelhütte" in Richtung Nordhäuser Straße. An der Kreuzung zur Nordhäuser Straße übersah sie eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 50-Jährige ebenfalls VW-Fahrerin, sodass es zum Unfall kam.

Waldstetten: Ortsschild entwendet

Im Eichhölzlesweg rissen am Dienstag Unbekannte am Ortseingang das Ortschild aus der Verankerung und entwendeten dieses. Hierbei verursachten sie einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter 07171/42454 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

Am Dienstag kam es zu einem Einbruch in einem Wohnhaus in der Bocksgasse. Eine Hausbewohnerin wurde gegen 15 Uhr durch den Lärm aufmerksam und sah anschließend einen Unbekannten flüchten. Nach ersten Erkenntnissen gelang der Mann an der Gebäuderückseite über einen Balkon in das Haus. Entwendet wurde ersten Feststellungen zufolge nichts, der Schaden am Einstiegsfenster beträgt rund 300 Euro. Der Mann wird als etwa 20-25 Jahre alt beschrieben und war mit einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidet. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07171/3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfälle

Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 16:45 Uhr auf der B29 zwischen Schwäbisch Gmünd und dem Verteiler Iggingen auf eine vor ihm stehende 20-jährige VW-Fahrerei auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

In der Goethestraße fuhr am Dienstag gegen 19:45 Uhr ein 53-jähriger Audi-Fahrer gegen einen herannahenden Opel einer 52-Jährigen. Der Sachschaden hierbei beträgt etwa 2000 Euro.

