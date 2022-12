Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mädchen sexuell belästigt, Unfall und Schlangenlinien

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Zwischen Dienstagnachmittag, 17.30 Uhr und Mittwochmorgen, 8 Uhr streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren einen in der Robert-Bosch-Straße abgestellten VW, wobei Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Abtsgmünd: Führerschein wurde einbehalten

Der Besatzung eines Streifenwagens fiel am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr ein VW Caddy auf, der die Hauptstraße in Richtung Dewangen befuhr, hierbei unsicher unterwegs war und mehrmals auf die Gegenfahrbahn geriet. Anhaltesignale seitens der Polizeibeamten ignorierte der Fahrer. Auch das eingeschaltete Martinshorn, Lichtsignale und Lautsprecherdurchsagen bewegten den Autofahrer nicht zum Anhalten. Erst in der Lerchenstraße hielt er den Pkw an. Bei der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. Da ein entsprechender Alkoholtest positiv verlief, musste sich der 86-Jährige im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Schwäbisch Gmünd-Rehnenhof/Wetzgau: Senior belästigt Mädchen sexuell

Ein etwa 80 Jahre alter Senior belästigte am Montag, den 28.11.22 zwei zwölfjährige Mädchen sexuell. Die beiden Kinder hielten sich gegen 16.30 Uhr an der Bushaltestelle Im Laichle auf, die sich zwischen den beiden dort ansässigen Einkaufsmärkten befindet. Dort hatte der Mann sie auf sexueller Grundlage angesprochen und auch kurz festgehalten. Der Mann ist etwa 165-170 cm groß und schlank, ihm fehlen einige Zähne und er sprach gutes Deutsch. Er führte auffällige rote Krücken bei sich und war beige bekleidet mit schwarzem Hut. Mittlerweile wurde bekannt, dass er an jenem Nachmittag wohl auch mehrere andere Personen, vornehmlich Frauen, belästigt haben soll. Auch wurde er bereits mehrfach im dortigen Wohngebiet gesehen. Trotz der bisher durchgeführten kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte der Mann noch nicht identifiziert werden. Die Kripo bittet deshalb unter Telefon 07361/5800 um entsprechende Hinweise auf den Mann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell