POL-AA: Weinstadt: Unfallflucht

Weinstadt: (ots)

Am Mittwoch gegen 10 Uhr ereignete sich in der Straße Kalkofen eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr von einem Grundstück auf die Kalkofenstraße ein und streifte dabei einen Fußgänger, der zeitgleich die Straße querte. Der 33-jährige Fußgänger wurde hierbei leicht verletzt. Der unbekannte Autofahrer, der mit einem Pkw Jeep unterwegs war, fuhr ohne anzuhalten weiter. Unafllzeugen werden nun gebeten, sich mit der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 in Verbindung zu setzen.

