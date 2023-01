Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unterschlagung in der S- Bahnlinie 4: Zeugen gesucht

Backnang (ots)

Gestern Mittag (30.01.2023) kam es gegen 12:30 Uhr in der S-Bahnlinie 4 von Ludwigsburg in Richtung Backnang zu einer Unterschlagung eines Mobiltelefons durch unbekannte Täter. Bisherigen Erkenntnissen zu Folge stieg der 59-jährige Geschädigte offenbar in Ludwigsburg in die S-Bahnlinie 4 ein, um mit dieser zum Bahnhof nach Backnang zu fahren. Kurz nach seinem Ausstieg in Backnang gegen 13:00 Uhr soll dieser festgestellt haben, dass er sein weißes IPhone 8 plus mit schwarzer Hülle an seinem Sitzplatz zurückgelassen hatte. Laut aktuellen Stand der Ermittlungen begab er sich wohl direkt zurück in den Zug um sein Handy zu holen. Dieses konnte jedoch nicht mehr aufgefunden werden. Seinen Aussagen zu Folge stiegen mit seinem Ausstieg aus der S-Bahn zwei männliche Jugendliche in die S-Bahn ein, welche sich dann in der Nähe seines ehemaligen Sitzplatzes aufhielten. Einer der mutmaßlichen Täter soll blond und im Alter von 16 bis 17 Jahren gewesen sein. Bei dem Anderen soll es sich wohl um einen 18 bis 20-jährigen, schlanken jungen Mann handeln. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten sich unter 0711 / 870 35 0 zu melden. Die Ermittlungen der Bundespolizei wegen des Verdachts einer Unterschlagung dauern an.

