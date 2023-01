Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 16-Jähriger schläft im Gleisbereich

Waiblingen (ots)

Ein 16-Jähriger schlief am vergangenen Samstagmorgen (28.01.2023) im Gleisbereich auf der Strecke zwischen Waiblingen und Neustadt-Hohenacker, weshalb eine herannahende S-Bahn eine Schnellbremsung einleiten musste. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll sich der mit über 1,0 Promille alkoholisierte Jugendliche am Samstagmorgen zunächst zum Schlafen in den Gleisbereich auf der Strecke zwischen Waiblingen und Neustadt-Hohenacker gelegt haben. Der Lokführer einer S-Bahn der Linie S3 erkannten den im Gleis liegenden ukrainischen Staatsangehörigen gegen 08:40 Uhr und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein, wodurch eine Kollision verhindert werden konnte. Der 16-Jährige wurde durch den Vorfall nur leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt (Der Bremsweg eines Zuges bei 100 km/h beträgt bis zu 1.000 Meter).

