Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Alkoholisierter 40-Jähriger weigert sich aus der S-Bahn auszusteigen und beleidigt Bundespolizisten

Bietigheim-Bissingen (ots)

Ein 40-jähriger Mann wurde heute (26.1.2023) gegen 00:30 Uhr am Bahnhof Bietigheim-Bissingen in einer abstellbereiten S-Bahn angetroffen und wollte nicht aussteigen. Als Bundespolizisten ihn aufforderten, die S-Bahn zu verlassen, wurden sie durch ihn aggressiv beschimpft. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der 40-jährige deutsche Staatsangehörige bereits durch den Lokführer aufgefordert worden sein, die S-Bahn zu verlassen. Hiervon blieb er offensichtlich unbeeindruckt, sodass der Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG die Bundespolizei verständigte. Die eingesetzten Beamten trafen den augenscheinlich alkoholisierten Mann in der S-Bahn am Boden liegend an. Als sie ihn versuchten aufzuwecken und ihn anwiesen aufzustehen, wurde dieser aggressiv und verweigerte jegliches Mitwirken bei den polizeilichen Maßnahmen. Der mit 1,5 Promille alkoholisierte 40-Jährige beschimpfte vehement die Bundespolizisten und es gelang ihm nur mit ihrer Hilfe aufzustehen. Weil der Beschuldigte nicht in der Lage war zu gehen und wegen seiner körperlichen Verfassung auch sonst seinen Weg nicht eigenständig fortsetzen konnte, brachte ihn ein alarmierter Rettungswagen zur Ausnüchterung in ein Krankenhaus. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Beleidigung

