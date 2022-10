POL-MA: Heidelberg, Mannheim, Rhein-Neckar-Kreis: Länderübergreifender Sicherheitstag zur Stärkung der Sicherheit im öffentlichen Raum - Teilnahme des Polizeipräsidiums Mannheim

Heidelberg (ots) - Am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr befuhr ein NISSAN-Fahrer die Saarstraße in Fahrtrichtung "an der Markscheide". Im Kreuzungsbereich der Rohrbacher Straße übersah dieser dabei einen von rechts ankommenden Motorradfahrer. Der 18-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stieß in die rechte Seite des Pkw. Der Zweiradfahrer wurde ...

mehr