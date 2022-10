Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit Kradfahrer - eine Person leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr befuhr ein NISSAN-Fahrer die Saarstraße in Fahrtrichtung "an der Markscheide". Im Kreuzungsbereich der Rohrbacher Straße übersah dieser dabei einen von rechts ankommenden Motorradfahrer. Der 18-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stieß in die rechte Seite des Pkw. Der Zweiradfahrer wurde dabei nicht unerheblich verletzt und kam, ebenso wie der 55-Jährige Unfallverursacher, zur weiteren Untersuchung in Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden wobei am Nissan ein Schaden von 8.000 Euro entstand. Das Motorrad erlitt ersten Schätzungen nach Totalschaden.

