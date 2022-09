Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Motorradfahrer mit gefälschten Kennzeichen unterwegs

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 14.09.2022, ist ein Motorradfahrer in Waldshut-Tiengen gestoppt worden, der gefälschte Kennzeichen an seiner Maschine angebracht hatte. Gegen 19:30 Uhr war eine zivile Streife auf das Motorrad aufmerksam geworden. Das daran angebrachte Kennzeichen war für einen Pkw ausgegeben. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sowohl der Zulassungs- als auch der Stempel der Hauptuntersuchung unecht waren. Das Kennzeichen wurde einbehalten. Das Motorrad war so weder zugelassen noch versichert. Einen Führerschein konnte der Fahrer nicht vorweisen. Er gab an, eine ausländische Fahrerlaubnis zu besitzen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Motorradfahrer setzte seinen Weg zu Fuß fort.

