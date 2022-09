POL-FR: St.Blasien: Fahrer mutmaßlich stark alkoholisiert - Zeuge verhindert Weiterfahrt

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 13.09.2022, zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr, ist ein E-Bike in der Innenstadt von Bad Säckingen gestohlen worden. Das weiße Fahrrad des Herstellers Winora war an einem Fahrradständer in der Alte Basler Straße zwischen einer Bank, einem Bio-Markt und einem Möbelgeschäft verschlossen abgestellt. Auf Zeugenhinweise hofft das ...

mehr