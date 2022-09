Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Aggressiver alkoholisierter mutmaßlicher Ladendieb vom Personal überwältigt - Gewahrsam

Am Mittwochabend, 14.09.2022, gegen 20:00 Uhr, ist ein aggressiver alkoholisierter mutmaßlicher Ladendieb vom Personal eines Einkaufsmarktes in Waldshut-Tiengen überwältigt worden. Der 22-jährige Tatverdächtige soll Schweinesteaks versteckt unter seinem Pullover aus dem Verkaufsraum gebracht haben. Das war einem Angestellten aufgefallen und er sprach den Tatverdächtigen an. Als dieser jedoch keine Reaktion zeigte, hielt er ihn fest. Mit Schlägen versuchte der Tatverdächtige, seine Flucht fortzusetzten. Er konnte, später mit zur Hilfe eilenden weiteren Mitarbeitern, überwältigt werden. Dabei wurden der Mitarbeiter und der Tatverdächtige leicht verletzt. Der aggressiv auftretenden und alkoholisierte Tatverdächtige wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Ermittlungen wegen räuberischem Diebstahl wurden eingeleitet.

