POL-FR: Lörrach: Gegen Polleranlage gefahren - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer fuhr am Mittwoch, 14.09.2022, gegen 16.30 Uhr, von der Spitalstraße kommend in die Straße "Senser Platz" ein und übersah dabei die mittlerweile wieder aufsteigenden Poller der dortigen Anlage. Er kollidierte mit dem mittleren der drei Poller. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden an der Polleranlage soll etwa 9.000 Euro betragen. Die Feuerwehr und der Werkhof der Stadt Lörrach waren auch vor Ort und beseitigten die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

