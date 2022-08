Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl aus Pkw

Lingenfeld (ots)

Zu einem Einbruch in einen geparkten Pkw kam es am frühen Dienstagmorgen in der Gartenstraße in Lingenfeld. Unbekannte Täterschaft entwendete aus dem Innenraum eine Geldbörse mitsamt Bargeld.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

