POL-GT: Mülleimerbrand und Sachbeschädigung - Tatverdächtiger in Gewahrsam

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - In der vergangenen Freitagnacht (15.07.) nahmen Polizeikräfte einen 24-jährigen Mann aus Versmold in Gewahrsam, nachdem dieser einen Mülleimerbrand legte und später einen Pkw beschädigte.

Zeugen verständigten die Polizei zunächst gegen 00.00 Uhr nachdem es auf dem Gelände eines Autowaschparks am Westheider Weg zu einem Mülleimerbrand kam. Eine männliche Person konnte hierbei beobachtet werden und war anschließend zunächst flüchtig. Durch das Feuer wurde ausschließlich der Mülleimer beschädigt. Der Brand konnte umgehend durch die Beamten gelöscht werden. Um etwa 01.30 Uhr wurden Zeugen von lauten Geräuschen in der Münsterstraße geweckt und verständigten wiederum die Polizei. Den Angaben nach beschädigte ein Täter die Scheiben eines an der Straße geparkten Pkw. Noch an dem beschädigten Fahrzeug trafen die eingesetzten Beamten auf den 24-Jährigen, der aufgrund der vorherigen Beschreibung ebenfalls dringend tatverdächtig war, den Mülleimerbrand gelegt zu haben.

Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen der Brandlegung und der Sachbeschädigung ein. Der 24-jährige Versmolder wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zum Morgen in das Polizeigewahrsam verbracht.

