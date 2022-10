Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 32-jähriger Mann wegen Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde am 09.10.2022 durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 32-Jährigen erlassen.

Der Tatverdächtige soll im Zeitraum zwischen dem 03.10.2022 und dem 07.10.2022 in Mannheim einen Mercedes-Benz entwendet haben, in der Absicht diesen zu behalten. Hierzu soll er zuvor aus einem in der Nähe geparkten und verschlossenen PKW den Ersatzschlüssel des später entwendeten Mercedes-Benz gestohlen haben. Die Eigentümerin des Mercedes-Benz bemerkte den Diebstahl ihres Fahrzeugs am 07.10.2022 und brachte diesen umgehend zur Anzeige. Das Fahrzeug wurde im Rahmen der Anzeigenaufnahme sofort zur Fahndung ausgeschrieben.

Am vergangenen Samstag, den 08.10.2022 gegen 18:40 Uhr, wurde der Mercedes-Benz in Heidelberg aufgefunden, als der Tatverdächtige im Neuenheimer Feld in Heidelberg alleinbeteiligt einen Verkehrsunfall verursachte und als Fahrzeugführer lediglich den Ersatzschlüssel mitführte. Ferner soll er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben und somit zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr nicht mehr in der Lage gewesen sein.

Der 32-jährige libanesische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz wurde im Laufe des 09.10.2022 dem Haftrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der aufgrund von Fluchtgefahr Haftbefehl erließ. Gegen den Tatverdächtigen sind bei der Staatsanwaltschaft Mannheim noch weitere Ermittlungsverfahren u.a. wegen des Verdachts des Diebstahls anhängig.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern derzeit an.

