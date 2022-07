POL-OG: Baden-Baden - Schnell gelöscht, Zeugen gesucht

Lahr, Reichenbach (ots) - Ein Geldbeutel samt Inhalt wurde einer Frau bei ihrem Einkauf am Mittwochvormittag in einem Supermarkt in der Straße "am Giesenbach" gestohlen. Gegen kurz nach 10:30 Uhr habe die Kundin die Geldbörse in ihrem Einkaufswagen abgelegt, als ein unbekanntes Paar diesen entwendet haben und sich daraufhin von der Örtlichkeit in einem dunklen VW Golf mit Würzburger Zulassung in Richtung Seelbach ...

