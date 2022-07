Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - E-Bikes gestohlen, Hinweise erbeten

Steinach (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch zwischen 13:50 Uhr und 18:00 Uhr zwei E-Bikes. Die Fahrräder waren auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Straße "Strickerfeld" an den Fahrradständern verschlossen abgestellt. Der Diebstahlschaden liegt im vierstelligen Bereich. Aufgrund der guten Sichtbarkeit des Fahrradabstellplatzes suchen Beamte des Polizeireviers Haslach nach Zeugen, die etwas beobachten konnten und erbitten Hinweise unter der Telefonnummer: 07832 97592-0.

/nk

