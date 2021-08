Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Überfall in Koblenz-Stolzenfels

Polizei veröffentlicht Phantombild

Koblenz (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstag, 29.07.2021, gegen 21.00 Uhr zu einem Überfall auf ein Ehepaar im Koblenzer Stadtteil Stolzenfels. Die 81-jährige Frau wurde leicht verletzt, ihr 86-jähriger Ehemann erlag am 31.07.2021 seinen Verletzungen in einem Koblenzer Krankenhaus.

Bei der Kriminaldirektion Koblenz wurde die Ermittlungsgruppe "Stolzenfels" gegründet.

Zwischenzeitlich konnte ein Phantombild von einem der Täter erstellt werden. Nun bittet die Kripo die Öffentlichkeit um Hinweise, die zur Identifizierung des Täters führen könnten. Er ist männlich, Mitte 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von schlanker Statur. Er hat ein schmales Gesicht, lockige dunkle Haare und eine Undercut-Frisur. Außerdem trug er eine Herren-Umhängetasche mit breitem Gurt mit sich.

Dieses Bild sowie das Fahndungsplakat finden Sie unter: https://s.rlp.de/7jZM7

Zum zweiten Täter liegen derzeit keine konkreten Hinweise vor. Diese Person soll jedoch größer als die zuvor beschriebene sein.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Täterermittlung führen, hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Koblenz eine Belohnung in Höhe von 5.000.- Euro ausgesetzt.

Über die Zuerkennung und ggfls. Verteilung der Belohnung an Berechtigte wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamtinnen oder Beamte bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört. Ebenfalls ausgeschlossen sind unmittelbar durch die Tat geschädigte Personen.

Hinweise bitte an die EG "Stolzenfels" der KD Koblenz; Tel.: 0261-1031.

