POL-OG: Lautenbach - Eigentümer gesucht

Lautenbach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B28 sind die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf der Suche nach dem Besitzer eines Geländes zwischen Lautenbach und Oppenau. Nach derzeitigem Sachstand war ein 73 Jahre alter Mann kurz nach 23 Uhr auf der Bundesstraße unterwegs, als er aus noch nicht abschließend geklärten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Hierbei kollidierte er mit einem Baum und mehreren Zaunpfählen, bis er schlussendlich 30 Meter weiter an einem Hang zum Stehen kam. Der gesundheitlich eingeschränkte Senior wurde durch den Unfall nicht schwerer verletzt und konnte im weiteren Verlauf in die Obhut von Familienangehörigen gegeben werden. Die Ermittler sind nun auf der Suche nach dem Eigentümer der beschädigten Zaunelemente. Hinweise werden unter der Rufnummer 07841 7066-0 entgegengenommen.

