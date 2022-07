Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottenhöfen, L87 - Schranke beschädigt, Zeugen gesucht

Ottenhöfen, L87 (ots)

Am Mittwochmorgen kurz nach 08:50 Uhr wurde eine abgebrochene Schranke auf der L87 zwischen Furschenbach und Ottenhöfen gemeldet, welche auf die Fahrbahn ragen soll. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit der nach unten gelassenen Schranke kollidiert. Der Unbekannte entfernte sich nach der Kollision unerlaubt vom Unfallort und nahm so eine Verkehrsgefährdung durch die beschädigte Schranke in Kauf. An der Schranke entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch bitten unter der Rufnummer 07841 7066-0 um Zeugenhinweise.

/nk

