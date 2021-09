Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an PKW

Bad Bergzabern (ots)

Am 03.09.21, zwischen 10.30-10.45 Uhr, wurde ein roter Hyundai, der auf dem Parkplatz vor der Sparkasse in Bad Bergzabern abgestellt war, am linken Kotflügel und auf der Motorhaube zerkratzt.

Zeugen bitte bei der Polizei in Bad Bergzabern melden

