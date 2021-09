Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Landau (ots)

Am 03.09.21 im Zeitraum von 09:20h bis 09:50h touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten grauen VW Golf in Landau in der Max-Planck-Straße am Ärztehaus und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am geparkten Fahrzeug beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341 2870 oder pilandau.presse@polizei.rlp.de an.

