Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim - Rollerfahrer lässt nichts aus

Landau (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15:30h kontrollierte eine Streife der Polizei Landau einen Rollerfahrer zwischen den Gewerbegebieten Mörlheim und Bornheim. Schnell stellte sich heraus, dass der 49-jährige Rollerfahrer ohne entsprechende Fahrerlaubnis fuhr. Zudem war am Roller ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahre 2018 montiert, was ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz darstellte. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnte bei dem Fahrer eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 1,55 Promille festgestellt werden. Als wäre dies nicht genug, kam noch heraus, dass er zuvor Cannabis konsumierte. Mehrere Strafverfahren wurden gegen den Rollerfahrer eingeleitet.

