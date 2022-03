POL-PDLU: Diebstahl Gerüstteile

Speyer (ots) - An der Kasse ausgetrickst wurde am Mittwoch gegen 11:00 Uhr eine 32-jährige Angestellte eines Lebensmittelgeschäftes in der Großen Greifengasse. Als ein unbekannter Mann an der Kasse Nahrungsmittel im Wert von zwei Euro mit einem 50-Euro-Schein bezahlen wollte, verwickelte er die Kassiererin in ein Gespräch. Durch das Stellen von mehreren Fragen gelang es ihm die Frau derart abzulenken, sodass sie ihm ...

