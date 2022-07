Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Reichenbach - Beim Einkauf bestohlen, Zeugen gesucht

Lahr, Reichenbach (ots)

Ein Geldbeutel samt Inhalt wurde einer Frau bei ihrem Einkauf am Mittwochvormittag in einem Supermarkt in der Straße "am Giesenbach" gestohlen.

Gegen kurz nach 10:30 Uhr habe die Kundin die Geldbörse in ihrem Einkaufswagen abgelegt, als ein unbekanntes Paar diesen entwendet haben und sich daraufhin von der Örtlichkeit in einem dunklen VW Golf mit Würzburger Zulassung in Richtung Seelbach entfernt haben soll.

Beschrieben wurden die Frau und der Mann mit korpulenter Statur, südländischem Aussehen und Sonnenbrille. Ein weiterer Kunde des Marktes konnte den Vorfall beobachten.

Dieser und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 bei den Beamten des Polizeireviers Lahr zu melden.

